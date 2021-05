Belçika-Fransa sərhədində yaşayan kəndli özü də bilmədən inanılmaz hadisəyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, iki ölkənin sərhədini müəyyən edən daşı 2 metr məsafəyə sürükləyib. Nəticədə kəndli iki ölkənin sərhədini dəyişib. Bununla da, Belçikanın ərazisi 2 metr artıb. Lakin hər iki ölkə nümayəndələrinin məsələni anlayışla qəbul etməsi nəticəsində gərginlik yaşanmayıb. Belçika hökuməti kəndli ilə əlaqə yaradaraq, daşı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmasını xahiş edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

