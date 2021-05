Vətən müharibəsi qazisinə VƏZİFƏ VERİLDİ

Vətən müharibəsi qazisinə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyində (MEDİA) vəzifə verilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Vətən müharibəsi qazisi Dilavərzadə Vasif Rasif oğlu Medianın İnkişafı Agentliyində işlə təmin olunub.

Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər sakini olan kapitan Vasif Dilavərzadə 44 günlük Vətən müharibəsindəki şücaətlərinə görə “Vətən ugrunda”, “Cəbrayılın azad edilməsinə görə”, “Kəlbəcərin azad edilməsinə görə” medallarına layiq görülüb. O, həmçinin “10 illik qüsursuz xidmətə görə” və “Silahlı Qüvvələrin 100 illiyi” medalları ilə təltif edilib.

