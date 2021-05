Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Belə ki, hadisə Yeni Salyan yolu, 22 ünvanında, jurnalistlərin binası qarşısında qeydə alınıb.

Gənc oğlan idarə etdiyi motosikletlə yolda hərəkətdə olan zaman külək onun nəqliyyat vasitəsini avtomobilə çırpıb. Nəticədə motosikletçi xəsarət alıb.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdiirlib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Report)

