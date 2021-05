Bakıda yük avtomobili küləyin təsirindən aşıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsində baş verib.

Güclü külək qəsəbə ərazisində "Saloni" Mebel mağazasının qarşısında dayanan ağırtonlu yük avtomobili güclü küləyə tab gətirməyərək aşıb. Hadisə nəticəsində avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

