54 gün davam edən Vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbçimizin nəşi tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşmüş 1990-cı il təvəllüdlü Müddətdən Artıq Həqiqi Hərbi Xidmət keçən Hərbi Qulluqçu (MAHHXHQ) Tağıyev Pərviz Hafiz oğlunun şəhid olduğu müəyyənləşib. Onun müharibənin ilk günlərində itkin düşdüyü qeyd edilib.

Şəhidimizin məşq zamanı çəkilən görüntülərini təqdim edirik:

