ŞOK GÖRÜNTÜLƏR: Raket zərbəsi ilə partladıldı - Amerikalılar ayağa qalxdı / VİDEO

İranın dövlət televiziyasında yayımlanan təbliğat videosunda ABŞ-ın Konqres binasının raketlə vurulduğunu əks etdirən animasiya nümayiş olunub.

Metbuat az xəbər verir ki, video Ali dini lider Ayətullah Əli Xameneinin xalqa müraciətindən bir neçə saat əvvəl təqdim olunub. Təbliğat videosunda İran ordusunun Konqres binasına raket zərbəsi endirməsi ilə yanaşı iranlı din adamlarının Qüdsdə yürüş keçirməsi də yer alıb.

Görüntülər amerikalı rəsmilərin sərt etirazı ilə qarşılanıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.