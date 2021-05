Çılpaq görüntü QALMAQALI: Tanınmış şəxsləri gizli çəkib paylaşdılar - VİDEO

Ukraynadan olan qızlar yenidən çılpaq fotoşəkilləri ilə gündəmdədirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə onlar Türkiyəyə üz tutublar. Ukraynalı qızlardan birinin sözlərinə görə, fotosessiya yaxtada çəkilən zaman başqa bir gəmidə dincələnlər onların fotolarını çəkib sosial şəbəkədə paylaşıblar. Yerli mediada fotoşəkillərin yayılmasından sonra polis modelləri əməllərinə görə saxlayıb. Dindirilmədən sonra qızlar bir də belə şəkilləri Türkiyədə təkrarlamamaq şərti ilə sərbəst buraxılıblar.

Qeyd edək ki, bu qızların ilk skandalı Dubayda baş vermişdi. Onlar Dubayın “Dubai Marina” kurort rayonunda yerləşən binaların birinin eyvanada çılpaq çəkilişləri ilə BƏƏ sakinlərini şoka salmışdılar.

