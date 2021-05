İndoneziyada tibbi şirkətin koronavirusla bağlı dəhşətli fırıldağı üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət istifadə edilmiş test çubuqlarını yuyub yenidən təkrar satırmış. Təkrar çubuqlardan hava limanındakı test məntəqəsində istifadə edilib. Şirkət 9 mindən test çubuğunu təkrar sataraq 125 min dollar gəlir edib. Aralarında şirkət rəhbərlərinin də olduğu 4 nəfər həbs edilib.

Testi həyata keçirən həkimlərin məsələdən xəbəri olub-olmadığı araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

