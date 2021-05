Belarusda 80-dən çox yüksək rütbəli hərbçinin, məhkəmə və təhlükəsizlik sistemində çalışan şəxsin rütbəsi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, həmin şəxslər ötən il prezident seçkilərindən sonra xaos yaratmağa cəhd göstərməkdə ittiham edilib.

Onlardan bir neçə məsuliyyətə cəlb edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

