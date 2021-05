Bakıda həyətdə gəzərkən binanın fasadından qopan daş parçası üzərinə düşən 14 yaşlı Əli Şabanov xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, “Kəllə-beyin travması və baş-beyin silkələnməsi” diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən Ə.Şabanov bu gün vəfat edib.

Qeyd edək ki, aprelin 30-da 2006-cı il təvəllüdlü Şabanov Əli Mahir oğlunun üzərinə binanın fasadından daş parçası düşüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.