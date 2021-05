Sabirabad rayon sakininin üstünə traktor aşıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Sabirabad rayonunun Qaraqaşlı kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Səmədov Arif İlyas oğlu traktoru idarə edərkən onu aşırıb. Bu zaman traktordan tullanmaq istəyərkən traktor onun üstünə aşıb. 31 yaşlı traktorçu müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan şəhər Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirlib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.