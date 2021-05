Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçusu Artyom Melkonyan döyüş mövqeyində öldürülüb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, mayın 4-ü saat 20:00-da ölkənin cənubunda yerləşən hərbi hissələrdən birində 2002-ci il təvəllüdlü Artyom Melkonyan əsgər yoldaşının silahından vurulub. Sözügedən əsgərin silahla rəftar qaydalarını pozduğu üçün atəş açıldığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma başladılıb

