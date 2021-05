Ərdoğan və Putindən ABŞ-a ŞOK: Gizli danışıqlar aparılır

F-35 layihəsindən çıxarılan Türkiyə döyüş təyyarələri almaq üçün Rusiya ilə müzakirələr aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Al Jazeera” televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Su-57 və Su-35 təyyarələrinin alışı üçün rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışıqlar aparıb.

Televiziyanın məlumatına görə, Rusiya Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Məlumatda qeyd edilir ki, Türkiyənin Rusiyadan döyüş təyyarələri alması NATO-nun və xüsusilə ABŞ-ın sərt etirazına səbəb olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

