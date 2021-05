Bakı şəhərində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsində yaşayan 70 yaşlı Zakir Quliyev intihar edib.

Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

