Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub.

Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Eyni zamanda, tərəflər telefon danışığı zamanı Ağdamda yerləşən Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsi aparıblar.



Ərdoğan və Putin koronavirus pandemiyasi ilə mübarizə və Rusiyanın “Sputnik V” vaksininin Türkiyəyə tədarükü məsələsini də müzakirə ediblər.



