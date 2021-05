Vətən müharibəsində son günə qədər döyüşlərdə iştirak etmiş leytenant Nəbizadə Rüfət intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Ailəsinin verdiyi məlumata görə, hərbçi döyüşlər vaxtı aldığı kontuziyadan əziyyət çəkirmiş.

Nəbizadə Rüfət “Şuşanın azad olunmasına görə” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib.



O, 2019-cu ildə xaricdə xüsusi təyinatlı kursu bitirmişdi.





Allah rəhmət eləsin!

