Azərbaycan-Avstriya arasında əməkdaşlıq üzrə Qarışıq Komissiyanın yeni tərkibi təsdiqlənib- SİYAHI

Azərbaycan ilə Avstriya arasında iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, sənaye, texnika və texnologiya sahələrində əməkdaşlıq üzrə Qarışıq Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibi təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.



Komissiyanın həmsədri



Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri



Komissiyanın üzvləri



Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin birinci müavini



Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini



“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin birinci vitse-prezidenti



Azərbaycan Respublikasının Avstriya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.



Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dəyişiklik barədə Avstriya tərəfinə bildiriş göndərməlidir.



