AFFA-nın Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Mehdiyeva növbəti beynəlxalq oyuna təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadla xəbər verir ki, qadın futbolçular arasında UEFA Çempionlar Liqasının final oyununun UEFA nümayəndəsi K.Mehdiyeva olacaq.



İsveçin Göteborq şəhərindəki “Qamla Ullevi” stadionunda keçiriləcək finalda “Çelsi” (İngiltərə) və “Barselona” (İspaniya) komandaları qarşılaşacaqlar.

