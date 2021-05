Salyanda vəzifəli şəxs işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təhsil Nazirliyinin 13 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzinin rəisi Məhərrəmov Raqub Ərşad oğlu tutduğu vəzifədən azad olunub.

Qeyd edək ki, R.Məhərrəmov daha əvvəl həmin Mərkəzdə mühasib işləyib. O, 2018-ci ildən Mərkəzin rəisi vəzifəsində çalışırdı.

