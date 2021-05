Əməkdar jurnalist Nəsimi Nəbizadənin saxlanması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-nin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev məlumat verib.

O bildirib ki, bu istiqamətdə yayılan məlumatlar əsassızdır.



