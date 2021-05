Bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın növbəti brifinqi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayımda ölkədəki karantin rejimi ilə bağlı verilmiş qərarlar elan ediləcək. Məlumata görə, brifinq saat 12:00-da başlayacaq.

Brifinqdə karantin rejiminin yumşaldılması ilə bağlı qərarın veriləcəyi ehtimal edilir.

