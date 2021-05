Bayram günləri ictimai nəqliyyat işləyəcəkmi? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Baş Nazir Əli Əsədovun "2020-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında” 2 dekabr 2019-cu il tarixli sərəncamına əsasən, 2020-ci il iyulun 31-i və avqustun 1-i Qurban bayramı günləri müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki,1 avqust şənbə gününə təsadüf etdiyindən Əmək Məcəlləsinə əsasən, 3 avqust - bazar ertəsi ilə yeri dəyişdiriləcək, bazar ertəsi də qeyri-iş günü olacaq.

Bəs, bayram günlərini əhatə edəcək 4 gün müddətində ictimai nəqliyyat işləyəcəkmi? Bu, sərnişinləri maraqlandıran suallardan biridir. Buna cavab tapmaq üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyinə (BNA) müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, Operativ Qərargahın qərarına əsasən, sərt karantin rejimi çərçivəsində şənbə və bazar günlərində ictimai nəqliyyatın işi dayandırılacaq. Bununla yanaşı, ictimai nəqliyyatın bu cümə və gələn bazar ertəsi işləyəcəyi ilə bağlı yeni qərar verilsə, əhali məlumatlandırılacaq. (baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.