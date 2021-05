Veb brauzerlerlərinin reytinqi açıqlanıb

“StatCounter” analitik şirkəti ötən ay üzrə qlobal brauzer bazarındakı vəziyyəti əks etdirən statistik məlumatlar dərc edib.

Metbuat.az “ICTnews”a istinadən xəbər verir ki, məlumatlara əsasən, bazar payı 67,6% təşkil edən “Google Chrome” uzun illər ərzində masaüstü brauzerlər bazarında lider qalmağa davam edir. Reytinqdə auditoriyasının sayına görə ikinci yeri “Safari” brauzeri (9,9%), üçüncü yeri “Microsoft Edge” (8%), dördüncü yeri isə “Firefox” (7,8%) tutublar.

Yığcam qurğuların istifadəçilərinə aid olan mobil sahədə 63,2% bazar payına sahib “Chrome” liderliyini qoruyub saxlayır. Populyarlığa görə ikinci yeri “Safari” (24,4%), üçüncü yeri isə “Samsung Internet Browser” (6%) tutublar. Cihaz sahiblərinin təxminən 2,3%-i Çinin “UC Browser”nə üstünlük verirlər.

