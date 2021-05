İngiltərənin "Çelsi" futbol klubu Çempionlar Liqasının yarım finalının cavab matçında öz meydanında İspaniyanın "Real Madrid" komandasını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun İngiltərə təmsilçisinin 2:0 hesabı ilə başa çatıb.

Bildirilib ki, qolları Timo Verner (28-ci dəqiqə) və Meyson Maunt (85) vurublar.

Qeyd edək ki, Madriddə baş tutan ilk qarşılaşma 1:1 hesablı bərabərliklə başa çatıb. London klubu finalda digər İngiltərə komandası - "Mançester Siti" ilə oynayacaq.

