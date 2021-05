Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ali dərəcəli neyrocərrah, neyroonkoloq Əmrəddin Rəcəbov dünasını dəyişib.

O, bir neçə gün öncə COVID-19 yoluxması ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ə.Rəcəbov müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.