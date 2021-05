Azərbaycanda şirkət qızıl təyyarə alır

"Sənaye Təchizat Servis" MMC qızıl təyyarənin satınalınması ilə bağlı dəyəri 3 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentindən çox olan açıq tender elan edib.

Metbut.az reporta istinadən xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı yoxdur.

İddiaçılar ilkin sənədləri, həmçinin tender təklifi və onun dəyərinin 1 %-i qədər bank təminatını mayın 5-i, saat 16:25-ə qədər Qurban Xəlilov küçəsi, 8 ünvanına təqdim etməli idilər. Telefon: (012) 537-15-58.

Təkliflərə mayın 5-i, saat 16:25-də yuxarıda göstərilən ünvanda baxıla bilər.

