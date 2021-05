Qadınlardan ŞOK ƏMƏL: Bu görüntülər ölkəni ayağa qaldırdı / VİDEO

Hindistanda koronavirusun tüğyan etdiyi vaxtda Sanand bölgəsində minlərlə qadın dini yürüş təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, maska və məsafə qadağalarına əməl etməyən qadınlar, başlarında su dolu qablarla məbədə yürüş ediblər. Onların inancına görə, bu dini mərasim ölkənin pandemiyadan xilas olacağına kömək edəcək. Görüntülərin sosial mediada yayılmasından sonra hakim dairələr dini mərasimi təşkil edənləri tənqid ediblər. Hökumət Sanand bölgəsində sərt karantin elan edib.

Qeyd edək ki, ölkədə hər gün üç yüz mindən çox insan koronavirusa yoluxur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

