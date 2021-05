Dövlət Yol Polisində daha bir kadr dəyişikliyi həyata keçirilib.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, Astara rayon Dövlət Yol Polisi bölməsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı İlqar Rəhimzadə tutduğu vəzifədən azad olunaraq sərəncama götürülüb.

Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur.

