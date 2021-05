Məşhur müğənni Adel arıqlamağının sirrini açıqladı - FOTO

33 yaşını qeyd edən məşhur ifaçı Adel arıqlamağının sirrini bölüşüb.

Bu barədə “Karavan” xəbər yayıb.

Bildirilir ki, son bir ildə 45 kq arıqlayan ifaçı buna pilates və “sirtfood” pəhrizi sayəsində nail olub. Müğənni görünüşündə kardinal dəyişikliyi oğlunun xatirinə qərar verib. Son zamanlarda o, özünü pis hiss etməyə başlamışdı.

Qeyd edilir ki, “sirtfood” pəhrizin pərəstişkarları arasında şahzadə Harri, Pippa Midlton, Qvinet Peltrou da var.

“Sirtfood” pəhrizinin sirri bədənin metabolizmasını yaxşılaşdıran, qocalma prosesini ləngidən və hüceyrələri stresdən qoruyan xüsusi zülalları - sirtuinləri aktivləşdirməsidir. Pəhrizin digər xüsusiyyəti də yağdan tez bir zamanda qurtulmağa imkan verir, eyni zamanda əzələ kütləsini də qoruyur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.