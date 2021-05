ABŞ Əfqanıstana əlavə hərbi qüvvə göndərir

ABŞ qoşunlarının Əfqanıstandan təhlükəsiz şəkildə çıxması üçün bölgəyə əlavə quru qüvvələri göndəriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bundan əlavə, ABŞ Əfqanıstandakı B-52 bombardman təyyarələrinin sayını 4-dən 6-ya yüksəldib.

Pentaqonun açıqlamasına görə, əlavə hərbi qüvvələrin Əfqanıstana göndərilməsi üçün plan hazırdır və ABŞ amerikalı hərçilərin bölgədən təhlükəsiz şəkildən ayrılacağına əmin olmaq üçün lazımi tədbirlər görəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

