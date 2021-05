55 yaşlı Xalq artistinin yeni fotosu müzakirələrə səbəb oldu - FOTO

Xalq artisti Məleykə Əsədova sosial şəbəkə hesabında yeni fotosunu yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "Instagram" hesabında "Bizimləsən” proqramında çəkilən yeni şəklini izləyiciləri ilə bölüşüb.

M.Əsədovanın fotosu sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çox bəyənilib. O, geyim seçimində qırmızı pencəklə eyni rəngli ayaqqabı və qara şalvara üstünlük verib.

55 yaşlı aktrisanın hər zamankı qədər gözəl və cazibədar görünüşü bu dəfə də diqqətlərdən yayınmayıb. İzləyicilər sənətçinin paylaşımına qısa müddətdə minlərlə şərh yazıblar.(Azxeber)

