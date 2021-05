Bakıda yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil qəza şəraiti yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisənin görüntülərini bloger Kənan Dalğa paylaşıb. Hadisə zamanı "Chevrolet" markalı maşının sürücüsü idarəetməni itirərək “Toyota” markalı avtomobilə çırpılıb. Xoşbəxtlikdən qəza zamanı yol kənarında dayanan ana və övladları təsadüf nəticəsində ölümdən xilas olub.

Hadisə anının görüntüsünü təqdim edirik:

