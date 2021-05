Mayın 6-da Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşaya çəkilən "Zəfər yolu"nun tikintisi ilə tanış olmaq məqsədilə media nümayəndələri Füzuli rayonuna yola düşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistlərə indiyədək görülmüş və qarşıda duran işlər barədə ətraflı məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.