65 milyard dollarlıq xəyanət - Sərvəti əlindən alınır

"Microsoft" şirkətinin yaradıcısı Bill Qeyts 27 ildir evli olduğu Melindadan rəsmən boşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bill Qeyts keçmiş həyat yoldaşı ilə sərvətini artıq bölüşdürməyə başlayıb. İlk mərhələdə o keçmiş həyat yoldaşına 1,8 milyard dollarlıq hissə ödəyib. İş adamının 130 milyard dollar sərvətinin olduğu bildirilir. İddialara görə, o sərvətinin təqribən yarısını Melindaya vermək məcburiyyətindədir.

İddia edilir ki, cütlüyün ayrılmasına Bill Qeytsin xəyanət etməsi səbəb olub. 65 yaşlı milyarderin öz işçisi Vanq adlı xanımla eşq yaşadığı iddia edilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

