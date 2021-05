"Hindistanda koronavirusa yoluxma sayının artması narahat edir" - YAQUT QARAYEV

“Keçən ildən başlayaraq ÜST tərəfindən koronavirus pandemiyası elan olunub və bu davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva deyib.

Y. Qarayeva bildirib ki, dünyada bu xəstəlik səbəbindən həyatını itirənlərin sayı 3 milyondan çoxdur: “Son dövrlər Hindistandakı yoluxma sayı bizi narahat edir. Bunu çox narahatlıqla izləyirik. Hindistanda hər gün yoluxma və ölüm saylarında rekordlar qırılır. Artıq rəsmi olaraq təsdiq olunub ki, Hindistanda virusun yeni mutasiyası qeydə alınıb. Mutasiyalar viruslara xas olan prosesdir. Hələ ki, Hindistanda aşkarlanan mutasiya və ştammın xəstəliyin ağırlaşmasına səbəb olması ilə bağlı araşdırmalar yoxdur. Azərbaycanda da bunu aşkarlamaq üçün testlər aparılır. Ancaq hələ buna rast gəlinməyib. Yeni məlumat olsa, açıqlama verəcəyik”.

