“Qarşıdan gələn bayram günlərində heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu səhiyyə nazirinin birinci müavini, səhiyyə nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

Onun sözlərinə görə, yeganə məhdudiyyət ictimai nəqliyyatla bağlıdır.

