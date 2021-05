Bakıda intihara cəhd olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər verir ki, bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev özünün "Facebook" hesabında yazıb. Bildirilib ki, Ziya Bünyadov-M.K.Atatürk prospektlərinin kəsişməsində yolötürücüsünün üzərində bir nəfər intihara cəhd edib: "Bununla əlaqədar qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq yaranıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.