Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitri Kuleba amerikalı həmkarı Entoni Blinkenlə görüş zamanı ABŞ-dan silah alınması məsələsini müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN televiziyası məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, ötən axşam Kiyevə səfər edən Blinkenin prezident Vladimir Zelenski ilə də görüşü planlaşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

