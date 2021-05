İrəvanda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov və ermənistanlı həmkarı Ara Ayvazyan arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüşdən dərhal sonra rusiyalı diplomat Baş nazir səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Nikol Paşinyanla görüşəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

