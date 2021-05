İsrailə məxsus helikopter Suriyanın Əl-Qüneytirə bölgəsinə hava zərbələri endirib.

Metbuat.az “Tass”aistinadən xəbər verir ki, hücumun hədəfində İran ordusunun nəzarətindəki bölgə və Tehranın dəstək verdiyi Hizbullah qruplaşmasının qərargahı olub. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

