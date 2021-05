Xəzər dənizi sahilində, Mahaçqala şəhəri yaxınlığında 150-dən çox nadir suiti ölüsü aşkar edilib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, ölü heyvanlar son iki gün ərzində müşahidə edilib.

Mütəxəssislər ölü suiti sayının 200-ə çata biləcəyini ehtimal edirlər. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır.

Qeyd edək ki, Xəzər suitisi Xəzər dənizində yaşayan yeganə məməli növdür. Bu heyvanlar 2008-ci ildən etibarən nəsli kəsilməkdə olan heyvan statusu ilə "Qırmızı kitab"a salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.