Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə "ASAN Radio"da aparıcı-redaktor vəzifəsində çalışan Ruslan Zeynallıya həvalə edilib.

Xatırladaq ki, o, uzun illər "ASAN Radio"da və bir sıra televizya kanallarında çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.