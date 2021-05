“Qərb ölkələrinin və Avropa Birliyinin sanksiyaları cavabsız qalmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. Diplomat bildirib ki, Avropa Birliyi ilə bənzəri görünməmiş şəkildə inkişaf edən münasibətlər Ukraynadakı hadisələrə görə, Brüssel tərəfindən məhv edildi.

Onun sözlərinə görə, Moskvaya qarşı atılan addımların heç bir hüquqi əsası yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.