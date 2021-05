Azərbaycanın tanınmış müğənnisi Elçin Hüseynovun yeni xarici görünüşü təəccübə səbəb olub.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, uzun illərdir artıq çəkidən əziyyət çəkən müğənni 32 kq arıqlayıb.

Müğənni, bu barədə "Instagram” hesabında yazıb və yeni fotosunu paylaşıb. O, bundan əvvəl və sonuncu dəfə çəkilən fotosunu kollaj edərək paylaşıb.

Elçin Hüseynov qeyd edib ki, bu nəticəni 3-4 aya əldə edib və bununla da istədiyi çəkiyə sahib olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.