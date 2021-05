Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az "unikal.org"-a istinadən xəbər verir ki, onun atası Abdulla Mustafayev 89 yaşında Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndində vəfat edib.

Ş.Mustafayev də atasının dəfnində iştirak etmək üçün Qazaxa gedib.

