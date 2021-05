İspaniyanın "Real Madrid" futbol klubu gənclər və idman naziri Azad Rəhimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun Gənclər və İdman Nazirliyinə ünvanlanan məktubunda deyilir.

"Real"ın icraçı vitse-prezidenti Enrike Sançes Qonsales nazirin ölüm xəbərindən dərindən kədərləndiklərini bildirib.

Vitse-prezident "Real" klubu adından nazirin yaxınlarına və ailəsinə başsağlığını ifadə edib.

