Rusiya koronavirusa qarşı tək doza formasında qəbul edilə bilən peyvənd ərsəyə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sputnik Light” adlı peyvəndin istifadəsinə rəsmi icazə verilib. Məlumata görə, peyvənd qəbul ediləndən 28 gün sonra koronavirusa qarşı təsiri 79,4 faizdir. Peyvəndin 1 dozasının 10 dollara satılacağı gözlənilir.

