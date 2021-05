Lənkəranda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın əməkdaşının verdiyi məlumata əsasən, Lənkəran şəhəri Zərifə Əliyeva küçəsində yolun kəsişməsində "Mercedes-E Class" və "Chevrolet Cruze" markalı iki

avtomobil qəza törədib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ağır xəsarət alaraq, Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

