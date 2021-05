Qətərin İqtisadiyyat naziri Ali Şərif əl-Əmadi korrupsiya ittihami ilə nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir artıq ilk ifadəsini də verib. Detallar barədə ətraflı məlumat verilməsə də, araşdırmaların genişləndirildiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Əmadi 2013-cü ildə İtisadiyyat naziri postuna təyin olunub. Beynəlxalq iqtisadiyyat nəşri “The Banker” Əmadiyi 2020-ci ildə bölgənin ən yaxşı naziri seçmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.