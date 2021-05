Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti (RİH) başçısının birinci müavini Xalidə Bayramova vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Səbail RİH başçısı Vüqar Zeynalov əmr imzalayıb.

